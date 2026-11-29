ROTTERDAM (ANP) - De wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax is zondag tien minuten later dan het oorspronkelijke tijdstip van 14.30 uur begonnen. Scheidsrechter Allard Lindhout wachtte even totdat beide doelen zichtbaar waren na het vele vuurwerk dat door de club Feyenoord werd afgestoken.

Clubs uit de Eredivisie steken vaker vuurwerk af voor aanvang van belangrijke duels. Dat gebeurt dan gecontroleerd.

Supporters mogen geen vuurwerk afsteken en riskeren een stadionverbod als ze dat wel doen. Volgens het eerder dit jaar aangescherpte protocol moeten wedstrijden definitief worden gestaakt wanneer er door fans afgestoken vuurwerk vanaf de tribunes op het veld of in een ander vak terechtkomt.