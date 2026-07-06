RTL Boulevard blikt terug op Peter R. de Vries

RTL Boulevard staat maandag stil bij de aanslag op Peter R. de Vries, precies vijf jaar geleden. Collega's en bekenden haalden herinneringen op aan de misdaadverslaggever en vertelden hem nog altijd te missen.

Voormalig Esquire-hoofdredacteur Arno Kantelberg, presentatrice Marieke Elsinga en verslaggever Eric de Munck blikten terug op de dag waarop De Vries werd neergeschoten. "Ik heb nooit het idee dat hij echt weg is", aldus Kantelberg. De Munck herinnerde zich vooral de stilte en het verdriet op de redactie. Elsinga zei dat ze de scherpte van De Vries nog altijd mist.

Presentatrice Nikkie de Jager noemde de dag "altijd lastig". "Hij was zo'n fijne collega en ook een vriend", liet ze weten.

Misdaadverslaggever Kees van der Spek vertelde dat het verdriet in de loop der jaren is veranderd. "Ik merk dat de herinneringen overgaan in verdriet en gemis, maar steeds meer denk ik aan de goede oude tijd", zei hij. "Ik realiseer me steeds meer dat ik dingen niet meer met hem kan delen."

De Vries werd op 6 juli 2021 van dichtbij neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Hij was op weg naar zijn auto, nadat hij in een uitzending van RTL Boulevard te zien was geweest. Hij overleed negen dagen later op 64-jarige leeftijd.