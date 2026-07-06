NEW YORK (ANP) - Wereldvoetbalbond FIFA heeft het beroep van de Belgische voetbalbond (KBVB) over het mogen meespelen van Folarin Balogun niet-ontvankelijk verklaard. De Amerikaanse aanvaller kan daarom spelen in de wedstrijd in de achtste finale van de Verenigde Staten tegen België, die plaatsvindt in de nacht van maandag op dinsdag.

"Het verzoek is onontvankelijk verklaard omdat de KBVB geen partij is in de procedure en daarom niet tegen het besluit in beroep kan gaan", meldt FIFA in een verklaring.