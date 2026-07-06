LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

FIFA wijst protest Belgische bond af, Balogun speelgerechtigd

06 jul , 19:19Voetbal
anp060726171 1
Voeg toe als voorkeursbron op Google
NEW YORK (ANP) - Wereldvoetbalbond FIFA heeft het beroep van de Belgische voetbalbond (KBVB) over het mogen meespelen van Folarin Balogun niet-ontvankelijk verklaard. De Amerikaanse aanvaller kan daarom spelen in de wedstrijd in de achtste finale van de Verenigde Staten tegen België, die plaatsvindt in de nacht van maandag op dinsdag.
"Het verzoek is onontvankelijk verklaard omdat de KBVB geen partij is in de procedure en daarom niet tegen het besluit in beroep kan gaan", meldt FIFA in een verklaring.
loading

Loading