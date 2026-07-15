RTL 'diep geraakt' door overlijden Cees Geel

RTL is "diep geraakt" door het plotselinge overlijden van Cees Geel. In een reactie laat de omroep weten "dankbaar te zijn voor zijn betrokkenheid en de mooie samenwerking".

"Met zijn kenmerkende stem, talent en gevoel voor humor heeft hij een bijzondere bijdrage geleverd aan verschillende RTL-producties. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en iedereen die hem liefhad. We wensen hen veel kracht toe in deze moeilijke tijd", leest de verklaring.

Geel is dinsdagochtend plots overleden op 61-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij werkte jarenlang als de vaste voice-over van televisiezender RTL 5, waar hij programma's aankondigde en promotievideo's insprak. Daarnaast verzorgde hij onder andere de voice-over voor verschillende programma's als De Slechtste Chauffeur van Nederland, Roy Donders: stylist van het zuiden en de realityserie De Bevers.