Advocaat sluit langer verblijf als bondscoach Curaçao niet uit

WILLEMSTAD (ANP) - Dick Advocaat heeft een verlenging van zijn periode als bondscoach van Curaçao nog niet uit zijn hoofd gezet. De 78-jarige trainer leek op het WK voetbal zijn laatste wedstrijd te hebben gecoacht, maar houdt nu de mogelijkheid van een langer verblijf open. "Ik zeg niet bij voorbaat nee," zei Advocaat woensdag.

De voetbalbond van Curaçao wil pas in augustus aankondigen wie de nieuwe bondscoach wordt. Advocaat zelf wil ook nog geen definitieve toezegging doen. "Daar heb ik toch nog wat meer tijd voor nodig", vertelde hij in een interview met de website Curacao.nu.

Advocaat benadrukt dat zijn liefde voor het trainersvak nog altijd even groot is. "Aan die prikkel ontbreekt het niet," zei hij. "Dat merk je nu ook wel met het WK, dat je alles wilt zien. En zo ben je ook nog steeds bezig met je eigen elftal."

Curaçao, de kleinste WK-deelnemer ooit, begon het toernooi met een nederlaag tegen Duitsland (7-1) en pakte vervolgens tegen Ecuador (0-0) het eerste punt ooit. Het laatste duel met Ivoorkust werd met 0-2 verloren.