RTL en ITV herinneren Ben Saunders als groot talent

RTL en producent ITV, makers van The Voice of Holland, zijn "geraakt door het verdrietige nieuws" over het overlijden van Ben Saunders. De zanger heeft als eerste winnaar "een bijzondere plek in de geschiedenis van het programma", laten ze in een gezamenlijke verklaring weten.

"We herinneren hem als een groot talent met een indrukwekkende stem en uitstraling. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en iedereen die hem dierbaar was."

Saunders was te zien in de allereerste aflevering van The Voice in 2010 en wist met zijn vertolking van Use Somebody van Kings of Leon alle coaches te laten draaien in hun stoel. In januari 2011 won hij het eerste seizoen.