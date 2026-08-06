Jerney Kaagman heeft met haar optreden in Idols volgens RTL "een blijvende indruk achtergelaten". Dat stelt het mediabedrijf in een verklaring nadat donderdag bekend werd dat het voormalig jurylid is overleden. RTL laat weten "diep geraakt" te zijn door het nieuws en mee te leven met de familie en vrienden van Kaagman.

"Als iconisch jurylid van Idols was zij jarenlang een vertrouwd gezicht voor miljoenen kijkers. Met haar liefde voor muziek, vakkennis en warme persoonlijkheid heeft zij een blijvende indruk achtergelaten", stelt RTL. Kaagman jureerde bij de populaire talentenjacht tussen 2002 en 2008.

Kaagman werd bekend als zangeres van Earth & Fire, waarmee ze diverse hits scoorde. Ze overleed eind vorige maand op 79-jarige leeftijd na een lang ziekbed. De uitvaart vond donderdag plaats.