RTL Nieuws komt woensdagavond met een extra uitzending over de zonsverduistering. De uitzending is van 19.37 tot 20.40 uur te volgen via de website en app van RTL Nieuws, YouTube en RTL Z, meldt de nieuwsdienst dinsdag.

Verslaggevers en correspondenten doen onder meer verslag vanuit IJsland, Spanje en verschillende locaties in Nederland. In Nederland begint de zonsverduistering rond 19.15 uur. Rond 20.11 uur bereikt die haar hoogtepunt en is bijna 90 procent van de zon bedekt door de maan.

De laatste keer dat vanuit Nederland zo'n grote gedeeltelijke zonsverduistering te zien was, was in 1999. In onder meer IJsland en het noorden van Spanje is woensdag een volledige zonsverduistering te zien.