Dwayne Johnson overweegt om zich serieuzer op muziek te gaan richten. De acteur, die ook bekendstaat als The Rock, vertelt aan Rolling Stone dat hij onderzoekt hoe hij een muziekcarrière vorm kan geven.

"Ik wil schrijven en zingen en de dingen ontdekken waar ik van hou", zegt Johnson. De 54-jarige acteur denkt daarbij onder meer aan een combinatie van soul en country. Artiesten als Sam Cooke en Merle Haggard behoren tot zijn muzikale voorbeelden.

Johnson heeft al vaker gezongen. Voor de Disneyfilm Moana zong hij als zijn personage Maui het nummer You're Welcome. Ook werkte hij eerder samen met onder anderen Wyclef Jean en rapper Tech N9ne. Als tiener droomde Johnson er bovendien al van om countryzanger te worden.

Onlangs bracht hij het nummer Your Dad uit, dat hij samen met American Idol-winnaar Iam Tongi schreef. Het lied is gericht aan Johnsons dochters en staat op Moana: Voices Across the Ocean, een album dat hoort bij de liveactionversie van Moana. Johnson produceerde het album samen met zijn vrouw Lauren Hashian en twee andere producenten.