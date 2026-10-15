RTL 4 en Videoland werken aan een nieuw programma waarin stellen die hun intimiteit zijn kwijtgeraakt onder professionele begeleiding proberen die opnieuw te ontdekken. De zenders zijn daarvoor op zoek naar stellen die hieraan mee willen doen, maakten zij donderdag bekend.

In het programma worden zes stellen gevolgd die om uiteenlopende redenen zijn vastgelopen in hun relatie. "Zo kunnen bijvoorbeeld drukke carrières, de komst van jonge kinderen, afnemende aantrekkingskracht of verschillen in libido ervoor zorgen dat partners steeds verder van elkaar verwijderd raken", aldus RTL.

Tijdens een intensief traject werken de deelnemers onder begeleiding van deskundigen aan het herstellen van hun verbinding en intimiteit. Het programma is ontwikkeld in samenwerking met gecertificeerde relatie- en sekstherapeuten en maakt gebruik van methoden die ook in de praktijk worden toegepast. De uitzenddatum wordt op een later moment bekendgemaakt.