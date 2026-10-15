De verkoop van outfits, hakken, haarwerken en andere items uit het programma Make Up Your Mind heeft afgelopen zaterdag 4751,80 euro opgebracht. Dat meldt het RITA Community Center in Amsterdam, de ontmoetingsplek van discriminatiemeldpunt RITA.

De opbrengst gaat naar het centrum. Met het geld wil RITA (Report It Always) blijven investeren in het zichtbaar en bespreekbaar maken van discriminatie van de lhbti+-community. RITA zet zich in tegen discriminatie en biedt met het centrum in de Reguliersdwarsstraat in het centrum van Amsterdam een fysieke plek waar queer mensen steun kunnen vinden.

Afgelopen zaterdag 10 oktober vierde RITA het tweejarig bestaan van het meldplatform en de eerste verjaardag van het RITA Community Center. Samen met Make Up Your Mind werd een bijzondere markt georganiseerd, waarbij outfits, hakken, haarwerken en andere items uit het programma werden verkocht voor het goede doel.