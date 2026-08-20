Ruby Rose deelt privéberichten van Hayden Panettiere over moeder

Actrice Ruby Rose heeft privéberichten gedeeld die de op zondag overleden actrice Hayden Panettiere volgens haar rechtstreeks aan haar heeft gestuurd. In de berichten schrijft Panettiere over de moeizame relatie met haar moeder Lesley Vogel en de pijn die zij haar zou hebben gedaan.

"Ik moest gisteren huilen om haar wreedheid en dacht: mijn god, ik ben 36 en ze kan me nog steeds zoveel pijn doen", staat in een van de berichten die Rose op Threads deelde. Ook zou Panettiere hebben geschreven: "Ik ben haar enige kind dat nog over is en dit is hoe ze met de situatie wil omgaan?" Panettieres broer Jansen overleed in 2023.

Entertainment Weekly, dat over de berichten schrijft, kon niet onafhankelijk vaststellen dat de berichten daadwerkelijk door Panettiere zijn verstuurd. Ook is niet duidelijk wanneer de berichten precies zouden zijn verstuurd. Rose deelde de screenshots nadat de moeder van Panettiere kritiek had gekregen op haar reactie op de dood van haar dochter.

Kritiek

Vogel zei onder meer dat haar dochter "ongelooflijk getalenteerd" was, maar dat jonge mensen die opgroeien in de entertainmentindustrie soms "helaas het verkeerde pad" kiezen. Onder anderen presentatrice Gayle King uitte daar publiekelijk kritiek op.

Panettiere sprak zelf eerder openlijk over de moeizame relatie met haar moeder. In mei vertelde ze in een podcast dat ze op 19-jarige leeftijd niet langer professioneel met haar moeder wilde samenwerken. "Ik wilde gewoon dat ze mijn moeder was."