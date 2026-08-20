AZ-spits Parrott in Sevilla om transfer naar Betis af te ronden

SEVILLA (ANP) - Troy Parrott vervolgt zijn voetballoopbaan in Spanje. De 24-jarige Ierse spits van AZ is donderdag aangekomen in Sevilla om zijn transfer naar Real Betis af te ronden. Op beelden op X is te zien hoe Parrott een sjaal van zijn nieuwe club omhoog houdt.

AZ nam Parrott twee jaar geleden over van Tottenham Hotspur, dat hem eerder aan Excelsior verhuurde. Parrott, die bij AZ nog een contract had voor drie jaar, won afgelopen seizoen met de Alkmaarders de KNVB-beker.

AZ ontvangt naar verluidt zo'n 20 miljoen euro voor Parrott.