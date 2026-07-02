Meer dan duizend voetbalfans kijken in de nacht van vrijdag op zaterdag in Pathé Schouwburgplein in Rotterdam naar de WK-wedstrijd van Kaapverdië tegen Argentinië. Inmiddels is ook de derde bioscoopzaal waar op een groot scherm kan worden gekeken bijna uitverkocht, meldt organisator Jorge da Veiga van Voice Events.

De kaarten voor de eerste zaal waren maandag volgens Da Veiga binnen een half uur weg. Wegens het grote succes kwamen daar nog een tweede en derde zaal bij.

De wedstrijd begint om middernacht. De deuren van de bioscoop gaan om 23.00 uur open. In Rotterdam wonen veel Kaapverdianen en de prestaties van het land in de groepsfase van het WK zijn in de stad dan ook groots gevierd. In de WK-selectie van Kaapverdië zitten zes spelers uit Rotterdam.