De Britse prins Harry loopt een "verhoogd" risico op terroristische aanvallen als hij in het Verenigd Koninkrijk is. Dat wordt gesteld in een beveiligingsrapport dat door het Britse ITV News is ingezien.

Het rapport is samengesteld door het particuliere beveiligingsbedrijf dat voor Harry werkt. In het rapport wordt gerept van tientallen dreigingen gericht op de hertog en hertogin van Sussex. Het document was aangeleverd aan de commissie die ermee is belast om te bepalen of Harry door de staat betaalde beveiliging moet krijgen in het Verenigd Koninkrijk.

Uit een door ITV News verkregen exemplaar van het rapport blijkt dat er "minstens zes complotten tegen de hertog zijn beraamd". Deze zouden uit jihadistische en rechts-extremistische hoek komen. Vijf van deze dreigingen vinden hun oorsprong in het Verenigd Koninkrijk.

Rechtszaak

Het beveiligingsbedrijf van Harry levert wel personeel dat hem vergezelt bij reizen naar het buitenland, maar het rapport zegt dat zijn team geen wapens mag dragen in het Verenigd Koninkrijk en dat de Britse autoriteiten beter geschikt zijn om zijn beveiliging te bieden.

De zoon van koning Charles is al langer verwikkeld in een strijd met de Britse overheid over zijn beveiliging. Die werd stopgezet toen hij in 2020 stopte als werkend lid van de koninklijke familie. Daarom voelt hij zich niet veilig om met zijn gezin het Verenigd Koninkrijk te bezoeken. Hij verloor vorig jaar een rechtszaak over zijn beveiliging.

De onthullingen komen op een moment dat Harry zich voorbereidt voor een bezoek aan zijn geboorteland. De prins heeft nog altijd niet besloten of hij zijn gezin zal meenemen.