Ruim honderd mensen bij actie schrijvers tegen Meta

Ruim honderd mensen hebben dinsdagochtend meegedaan aan een protestactie bij het hoofdkantoor van Facebook Nederland in Amsterdam. De actievoerende schrijvers, journalisten en vertalers kwamen met de actie in opstand tegen het trainen van AI-modellen met hun werk. Volgens algemeen secretaris Thomas Bruning van de NVJ waren zo'n 150 mensen aanwezig.

De actie is een initiatief van Stichting Lira, de Auteursbond en de NVJ om een collectieve regeling met AI-bedrijven te treffen. De actievoerders wilden hun eisen aan Facebook overhandigen. Ze willen "een collectieve regeling met afspraken over een eerlijke vergoeding, zeggenschap over onze eigen teksten en transparantie vanuit bigtechbedrijven", aldus de organisatie.

Onder anderen schrijver Philip Dröge was bij de protestactie aanwezig. Hij vertelde daar ook over in het tv-programma Goedemorgen Nederland. Dat Meta zijn werk en dat van anderen heeft gebruikt om AI-modellen te trainen, vindt hij niet kunnen. "Dat is ordinair jatwerk, zou je kunnen zeggen", aldus Dröge in de uitzending. "En daarom zijn we hier om ertegen te protesteren."

De initiatiefnemers zijn bezig om een rechtszaak voor te bereiden. "In die rechtszaak vragen we de rechter vast te stellen dat het trainen van AI-taalmodellen op basis van werken uit shadow libraries niet mag en te verbieden dat Meta AI-taalmodellen aanbiedt die mede op die manier zijn getraind", stellen zij op hun website.