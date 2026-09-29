Saved by the Bell-acteur Dennis Haskins overleden

Acteur Dennis Haskins, bekend van zijn rol als schooldirecteur in de serie Saved by the Bell, is op 75-jarige leeftijd overleden. Amerikaanse media waaronder The New York Times melden dat Haskins leed aan parkinson.

Haskins speelde als schooldirecteur Richard Belding een prominente rol in Saved by the Bell, waarin een vriendengroep op de middelbare school wordt gevolgd. Hij lette op de vriendengroep en kwam vaak naar voren met de zin: Hey, hey, hey, what is going on here?

Saved by the Bell werd tussen 1989 en 1992 uitgezonden. Haskins speelde ook al in de voorganger van de serie Good Morning, Miss Bliss en kwam ook terug in twee films over de serie, Saved by the Bell: Hawaiian Style en Saved by the Bell: Wedding in Las Vegas.

Saved by the Bell werd in Nederland onder andere uitgezonden bij RTL.