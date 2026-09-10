De Britse talentenjacht RuPaul's Drag Race UK wordt na het achtste seizoen niet meer verlengd. Dat heeft de Britse omroep BBC besloten. Volgens de omroep heeft dit te maken met "aanzienlijke financiële druk". De directeur-generaal maakte eerder bekend de komende jaren 500 miljoen pond te besparen en dat de bezuinigingen "om harde keuzes vragen".

De producent van het programma World of Wonder is van plan om RuPaul's Drag Race UK, evenals toekomstige seizoenen en eventuele spin-offs, te verhuizen naar de eigen streamingdienst, Wow Presents Plus. Het huidige seizoen van Drag Race UK dat 3 september van start ging, zal wel gewoon te zien blijven op BBC Three. Een woordvoerder van de BBC liet weten: "Nu de BBC te kampen heeft met aanzienlijke financiële druk en de nodige bezuinigingen moet doorvoeren, hebben we zeer moeilijke keuzes moeten maken. Geen daarvan is lichtzinnig genomen."

Het programma verscheen voor het eerst in 2019 op de buis. De Britse versie van de internationale dragcompetitie trok gemiddeld zo'n 1,5 miljoen kijkers per aflevering. In de show strijden dragqueens in allerlei uitdagingen om indruk te maken op de juryleden RuPaul, Michelle Visage, Graham Norton en Alan Carr. Ook zijn er vaak bekende gastjuryleden te zien.