MONTRÉAL (ANP) - Demi Vollering is de kopvrouw van de Nederlandse selectie voor de WK wielrennen, die van 20 tot en met 27 september plaatsvinden in het Canadese Montréal. Dat heeft de KNWU donderdag bekendgemaakt. De winnares van de Tour de France heeft een lange erelijst, maar wereldkampioen werd ze nog nooit.

In Canada wordt Vollering ondersteund door Mischa Bredewold, Riejanne Markus, Lieke Nooijen, Puck Pieterse, Karlijn Swinkels en Femke de Vries. "Ik ben trots om bondscoach van zo'n sterke generatie te zijn", zegt bondscoach Laurens ten Dam op de site van de KNWU. "De kunst is om al die individuele kwaliteiten straks als team samen te brengen. Als we op de belangrijke momenten onze kansen goed benutten, kunnen we met vertrouwen uitkijken naar een mooi WK."

Vollering en Nooijen gaan op 20 september van start in de tijdrit. Op 26 september mag de voltallige selectie zich tonen in de wegwedstrijd. Vorig jaar werd de Canadese Magdeleine Vallieres verrassend wereldkampioene. De Zwitserse Marlen Reusser won de tijdrit.