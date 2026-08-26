Rupert Grint speelt weer Ron Weasley in theaterstuk Harry Potter

Rupert Grint kruipt binnenkort opnieuw in de huid van tovenaar Ron Weasley, maar dit keer voor zijn rol in het theaterstuk Harry Potter and the Cursed Child op Broadway. De 38-jarige Brit was eerder als kind en jongeman in acht films te zien als de beste vriend van Harry Potter. Hij is straks na Tom Felton de tweede Potter-acteur die zijn personage na de films opnieuw in het theater speelt.

Felton (38) speelde in de films de rol van Harry's rivaal Draco Malfoy en kroop in november vorig jaar op Broadway opnieuw in de huid van de tovenaar, maar dan als volwassen man, negentien jaar na de gebeurtenissen uit het laatste boek. Grint is vanaf 2 februari 2027 tot en met eind mei te zien als de volwassen Ron. Hij staat dan alleen niet samen met Felton op de planken, want die stopt volgens Deadline naar verwachting op 3 januari met zijn rol.

"Ron Weasley is sinds mijn elfde onderdeel van mij en ik kan niet wachten om hem straks op dit punt in mijn leven opnieuw te spelen", zegt Grint in een verklaring. De acteur noemt het "een cirkel die rond is" dat hij de tovenaar weer mag spelen nu ze allebei vader zijn. "Het is zowel heel bekend als helemaal nieuw. En het is echt geweldig om weer op Broadway te staan, dit keer in een rol die zo'n grote stempel op mijn leven heeft gedrukt."

Grint maakte in 2014 zijn debuut op Broadway in het stuk It's Only a Play van Terrence McNally. Komend najaar is hij ook weer op het witte doek te zien in de film Ebenezer, een nieuwe bewerking van het bekende kerstverhaal A Christmas Carol. Die film, met Johnny Depp in de hoofdrol van Ebenezer Scrooge, gaat op 13 november in première.