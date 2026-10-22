Rupert Grint spreekt personages in voor Schateiland-luisterboek

Rupert Grint gaat alle personages inspreken in een nieuwe luisterboekbewerking van Schateiland, de beroemde avonturenroman van Robert Louis Stevenson. De Britse acteur, vooral bekend als Ron Weasley uit de Harry Potter-films, vertolkt onder anderen de jonge Jim Hawkins en de piraat Long John Silver. Dat meldt The Hollywood Reporter.

De bewerking wordt gemaakt door het Britse podcastbedrijf Noiser en verschijnt vanaf 8 december in wekelijkse afleveringen. Het verhaal uit 1883 draait om een jongen die een schatkaart vindt en op zoek gaat naar een verborgen piratenschat.

Grint is binnenkort ook weer als Ron Weasley te zien, ditmaal op Broadway. Van februari tot mei speelt hij de rol in de toneelproductie Harry Potter and the Cursed Child.