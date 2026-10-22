Olivier Richters 'overspoeld' met berichten door Street Fighter

Olivier Richters is de afgelopen week "overspoeld met berichten van fans" sinds de actiefilm Street Fighter wereldwijd in de bioscopen draait. Dat laat de 37-jarige acteur weten aan het ANP. Richters, die vanwege zijn lengte ook wel 'The Dutch Giant' wordt genoemd, speelt in de film de rol van de Russische reus Zangief.

"Ik krijg online heel veel posts en comments", vertelt de acteur. "Mensen vragen: waarom zat je maar zo kort in de film? Je was zo goed. De fans willen graag meer van mijn personage Zangief. En dat is ook de opzet, als er een vervolg komt."

Street Fighter is gebaseerd op de gelijknamige game en was afgelopen week de best bezochte film in de VS. "De critici hebben de film niet allemaal positief ontvangen, maar de fans wel: daarvan is 80 procent heel blij. We hebben deze film ook voor de gamers gemaakt."

In de film raakt een aantal strijders verwikkeld in een nieuw gevecht als een mysterieus personage ze rekruteert voor het World Warrior Tournament. Andere acteurs in de film zijn Jason Momoa en 50 Cent. Richters was de afgelopen jaren al te zien in meerdere grote films, waaronder Indiana Jones and the Dial of Destiny, Black Widow en Kingsman 3.