De Noorse koning Haakon was zondagochtend aanwezig bij de wijding van Tor Magne Nesvik, de bisschop van het bisdom Stavanger. Met zijn aanwezigheid volgde Haakon de traditie van zijn vader koning Harald, die ook doorgaans bij de wijding van bisschoppen in de Noorse kerk aanwezig was.

In zijn eerste preek sprak de nieuwe bisschop over thema's als naastenliefde, vriendschap, de klimaatcrisis en de toenemende afstand tussen mensen. "De grotere afstand is vergif in een wereld die, meer dan ooit, eensgezind moet optreden tegen klimaatuitdagingen, natuurverlies, migratie, oorlog en armoede", zei hij.

De wijding had eigenlijk al in september moeten plaatsvinden, maar uiteindelijk werd deze uitgesteld na de dood van Harald eind augustus.