Volkszanger Rutger van Barneveld is binnenkort te zien in het SBS6-programma Waar Doen Ze Het Van?. Dat heeft Talpa Network woensdag bekendgemaakt. Het programma was voorheen te zien bij de NPO.

Presentator Viktor Brand volgt voor het programma een half jaar lang vijf verschillende huishoudens en kijkt mee in hun dagelijks leven en financiën. Van Barneveld en zijn vrouw Naomi laten zien wat zij investeren in zijn muzikale carrière en zijn droom om een nummer 1-hit te scoren.

Naast Van Barneveld worden onder anderen een boerengezin dat wil emigreren en twee vrouwen die op een Fries eiland leven gevolgd.