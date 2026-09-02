Anna Nooshin presenteert Love Island VIPs

Anna Nooshin en de Belg Ward Lemmelijn gaan het programma Love Island VIPs presenteren. Het programma is te zien vanaf 19 oktober op Videoland, VTM GO+ en vanaf 26 oktober op Net5.

In het realityprogramma worden bekende Nederlandse en Vlaamse singles in een villa op Tenerife neergezet. Het is niet bekend om welke Nederlanders het gaat; dat maakt Talpa op een later moment bekend.

De bekende deelnemers worden 24 uur per dag gevolgd door camera's. Als een koppel samen de ware liefde vindt, gaan zij naar huis met 30.000 euro.