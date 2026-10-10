Rutger Vink en Thomas van Grinsven winnen Make Up Your Mind

Rutger Vink en Thomas van Grinsven hebben zaterdag het zesde seizoen van het RTL-programma Make Up Your Mind gewonnen. De ware identiteit van het duo dat zich Bebe Blushing & Peppa Spray noemde, werd in de laatste minuten van de finaleaflevering onthuld. Het is voor het eerst dat het programma door een tweetal is gewonnen.

Vink deelde na de onthulling een persoonlijk statement. "Het is niet makkelijk om als kind geboren te worden en te merken dat je anders bent", vertelde de YouTuber. Hij zei dat zowel hij als zijn levenspartner Van Grinsven geen prettige ervaringen hebben gehad met hun coming-outs. "Het had voor ons allebei niet veel gescheeld of we hadden hier niet gestaan", vervolgde hij geëmotioneerd. "Ik hoop gewoon dat dit kan bijdragen en dat iedereen ziet dat liefde er mag zijn en dat je liefde niet hoeft te verstoppen."

Vink en Van Grinsven zijn bekend van hun YouTubekanaal Rutger, Thomas & Paco waarop ze video's maken voor kinderen. Over hun avonturen met hun hond Paco schreef het duo een bekroonde boekenreeks en brachten ze inmiddels twee bioscoopfilms uit.

Het vorige seizoen van Make Up Your Mind werd gewonnen door Humberto Tan. Hij was tijdens de finaleaflevering zaterdag gastpanellid naast vast panellid Nikkie de Jager. Fred van Leer werd bijgestaan door Quinty Trustfull. Make Up Your Mind wordt gepresenteerd door Carlo Boszhard.