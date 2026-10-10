SITTARD (ANP) - FC Twente heeft na drie overwinningen op rij punten verspeeld in de Eredivisie. De Enschedeërs kwamen bij Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. FC Twente blijft door het puntenverlies op de vierde plaats staan, met 3 punten minder dan de nieuwe koploper Feyenoord.

Fortuna Sittard is bezig aan een goed seizoen en startte ook tegen FC Twente sterk. Op aangeven van Mohamed Ihattaren kopte Anthony Descotte in de negende minuut raak: 1-0. Robin Pröpper maakte in de 34e minuut van dichtbij de 1-1. De assist kwam op naam van Wout Weghorst. Het doelpunt maakte veel los bij de Twentse aanvoerder Pröpper.

Descotte kreeg in de tweede helft nog een grote kans voor Fortuna Sittard. Doelman Joël Drommel redde knap.

De vrijdag aan de selectie toegevoegde Daley Sinkgraven viel in blessuretijd in bij Fortuna Sittard, dat na acht wedstrijden de nummer 6 in de Eredivisie is met 14 punten.

FC Twente ontvangt donderdag de Zwitserse club FC Thun in het hoofdtoernooi van de Conference League.