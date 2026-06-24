Ruud Gullit ontvangt Europese Cultuurprijs in Concertgebouw

Ruud Gullit ontvangt op 4 september de Europese Cultuurprijs in het Concertgebouw Amsterdam. Eva Jinek zal die avond de prijs uitreiken aan de voetballegende. Dat heeft de organisatie van de Cultuurprijs woensdag bekendgemaakt.

Reiner Schränkler, voorzitter van het Europees Cultuurforum legt uit dat Gullit "mensen met elkaar weet te verbinden. Ruud Gullit belichaamt als geen ander de integrerende kracht van sport. Vooral jonge mensen zien in hem nog altijd een inspirerend voorbeeld dat laat zien hoe talent, passie en maatschappelijke verantwoordelijkheid hand in hand kunnen gaan."

Gullit voegt zich bij een rij prominente Nederlanders die die avond ook worden onderscheiden met de Europese Cultuurprijs. Zo werd eerder al bekend dat onder meer modeontwerpster Iris van Herpen, Famke Janssen, Emma Kok, Caro Emerald en het Nationaal Jeugdorkest de prijs krijgen toegekend. Tijdens de prijsuitreiking worden meerdere optredens gegeven. Zo zal Emma Kok met het Nationaal Jeugdorkest Voilà zingen, en treedt ook Caro Emerald met haar hits als A Night Like This op.

De Europese Cultuurprijs (Europäischer Kulturpreis) wordt jaarlijks uitgereikt aan kunstenaars en culturele instellingen die een bijzondere bijdrage leveren aan de Europese cultuur. De prijs werd in 2009 opgericht in Dresden, Duitsland, door het European Cultural Forum. Naast Nederlandse prestaties wordt ook het werk van andere Europese artiesten bekroond. Zo krijgen de Bulgaarse stersopraan Sonya Yoncheva, de Schotse violiste Nicola Benedetti en de Engelse beeldhouwer Sir Tony Cragg de cultuurprijs uitgereikt. Het is de eerste keer dat de ceremonie in het Concertgebouw plaatsvindt. Eerdere winnaars waren modeontwerpers Vivienne Westwood en Karl Lagerfeld, evenals filmicoon Sophia Loren.