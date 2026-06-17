Ryan Gosling winnaar veertigste American Cinematheque Award

Ryan Gosling wordt de volgende winnaar van de American Cinematheque Award. De acteur krijgt de oeuvreprijs in november tijdens een gala in het Beverly Hilton in Beverly Hills, is woensdag bekendgemaakt.

De organisatie achter de award prijst Gosling als "een artiest met een buitengewone veelzijdigheid, diepgang en een onbevreesde creatieve inzet". "Ryan heeft keer op keer aangetoond dat hij personages met intelligentie, kwetsbaarheid en onmiskenbaar charisma tot leven kan wekken", stelt Rick Nicita, voorzitter van de raad van bestuur van de American Cinematheque.

Gosling wordt de veertigste ontvanger van de American Cinematheque Award. Hij volgt de vorige winnaar Michael B. Jordan op, die in maart een Oscar voor beste acteur won voor zijn rol in Sinners. Volgens Amerikaanse vakmedia is Gosling volgend jaar een goede kanshebber met zijn rol in Project Hail Mary.