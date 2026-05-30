Ryan Reynolds en Hugh Jackman maken serie over eigen zeilteam

In navolging van de succesvolle docuserie over de Welshe voetbalclub Wrexham AFC van Hollywoodsterren Ryan Reynolds en Rob McElhenney komt er ook een documentaire over het Australische zeilteam dat Reynolds deelt met collega-acteur Hugh Jackman. Streamingdienst Disney+, waar ook Welcome to Wrexham te zien is, kondigde de reeks vrijdag aan.

Reynolds en Jackman zijn sinds vorige zomer mede-eigenaren van het Bonds Flying Roos-raceteam dat uitkomt in de SailGP, een internationaal circuit met foilende catamarans van rond de vijftien meter. De serie volgt het team gedurende het seizoen.

"Dit is onze eerste samenwerking sinds Deadpool & Wolverine en we verwachten wederom actie, komedie, hart en ziel, maar met veel meer water", zeggen Jackman en Reynolds, die in de actiekomedie Deadpool & Wolverine de hoofdrollen speelden. Ze hopen tijdens de opnames piraten tegen te komen.