Sabrina Carpenter (27) heeft een straatverbod aangevraagd tegen een man die haar volgens de zangeres al langere tijd lastigvalt. Dat melden Amerikaanse media op basis van rechtbankdocumenten.

Volgens entertainmentblad Billboard stelt Carpenter dat de 31-jarige man meerdere keren bij haar woning in Los Angeles is verschenen. De zangeres omschrijft zijn gedrag volgens de documenten als "doelbewust, berekend en agressief".

Carpenter wil dat de man verplicht afstand houdt van haar, haar woning en haar directe omgeving. Een rechter heeft inmiddels een tijdelijk straatverbod afgegeven. Op een later moment wordt beslist of dat wordt omgezet in een langdurige maatregel.

Carpenter behoort momenteel tot de succesvolste popartiesten ter wereld. Zij scoorde de afgelopen jaren grote hits met nummers als Espresso en Please Please Please.