De Britse cabaretier Sacha Baron Cohen speelt in de aankomende theatershow van regisseur Quentin Tarantino. Volgens entertainmentwebsite Variety speelt Cohen de hoofdrol in het stuk The Popinjay Cavalier.

De theatershow is naar verwachting te zien in het voorjaar van 2027 op West End in Londen. Over het verhaal is nog niks bekendgemaakt, behalve dat het zich afspeelt in de vroege 19e eeuw in Europa. Producers van het stuk beschreven het eerder als "een onstuimige komedie over bedrog en vermomming".

Het is het eerste theaterstuk van Tarantino, bekend van onder meer de films Pulp Fiction, Inglourious Basterds en Once Upon a Time... in Hollywood.