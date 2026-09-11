The Streamers treden in 2027 weer op in de Ziggo Dome. De popgroep, in coronatijd opgericht door artiesten Guus Meeuwis en Kraantje Pappie, organiseert daarmee voor het zesde jaar op rij een concert.

Het nieuws werd door The Streamers, bestaande uit onder andere Meeuwis, Acda en De Munnik, Roxy Dekker en Yves Berendse op sociale media bekendgemaakt. Acteur Frank Lammers, die fungeert als 'de manager' van de Streamers, gooide in een trappenhuis maar liefst 15.000 ballen naar beneden, verwijzend naar de titel van het evenement in 2027: het Streamers Bal.

The Streamers staan vanaf komende donderdag met zes uitverkochte jubileumshows voor het eerst in de Ziggo Dome. Eerder trad de groep onder andere op in het Olympisch Station, de GelreDome en De Kuip.