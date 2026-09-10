Sacha Baron Cohen gaat de hoofdrol spelen in het toneelstuk The Popinjay Cavalier van de bekende regisseur Quentin Tarantino, melden vakmedia Deadline en The Hollywood Reporter op basis van bronnen. Het toneelstuk moet in het voorjaar van 2027 in première gaan op het Londense West End.

Cohen, onder meer bekend van zijn personage Borat in meerdere films, zal het titelpersonage gaan spelen. Dat zou het toneeldebuut betekenen voor de acteur. Ook voor Tarantino, vooral bekend als maker van films als Pulp Fiction, Inglourious Basterds en Once Upon a Time in Hollywood, is het zijn eerste toneelstuk.

Het nieuws van de rol komt nog voor de release van Cohens nieuwste film Ali G Who Is I?, waarin de acteur zijn andere bekende typetje Ali G vertolkt. Die film verschijnt op 23 oktober.