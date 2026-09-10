Berget Lewis is onlangs getrouwd met haar partner Maurice Spek. Dat deelt de zangeres donderdag op Instagram. "In een prachtige, intieme setting, omringd door onze liefste familie en vrienden, lieten we de liefde regeren", schrijft ze onder een foto van hen samen. Het huwelijk, dat werd voltrokken door vakgenoot Karin Bloemen, vond plaats op 29 augustus.

Lewis spreekt verder van "een onvergetelijke dag vol emotie, warmte en pure liefde". Het thema van de trouwdag was muziek. Volgens de 54-jarige zangeres werd het koppel verrast met een optreden van onder anderen Shirma Rouse, Trijntje Oosterhuis en Edsilia Rombley. De twee laatstgenoemden maken samen met Lewis deel uit van de zanggroep Ladies of Soul.

Lewis is sinds 2021 samen met haar partner. In 2024 werd ze ten huwelijk gevraagd op Curaçao.