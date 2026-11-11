Sade is zaterdag niet aanwezig bij een ceremonie in de Rock & Roll Hall of Fame in Los Angeles. Dat heeft de band laten weten in een verklaring op de website. Waarom de band niet bij zijn introductie in de eregalerij zal zijn, is niet bekend.

"Sorry dat we er niet persoonlijk bij kunnen zijn om het met de andere artiesten te vieren", schrijft de band. De afwezigheid van zangeres Sade Adu, bassist Paul Denman, saxofonist/gitarist Stuart Matthewman en pianist Andrew Hale doet volgens de groep niets af aan de betekenis van de erkenning. De opname in de Rock & Roll Hall of Fame noemt Sade "een cadeau en een mooie herinnering om dankbaar te zijn".

Sade wordt opgenomen in de erelijst met onder anderen Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Oasis, Luther Vandross en Wu-Tang Clan. Eerder kondigde ook Oasis aan niet naar de ceremonie te gaan.