Salma Hayek is nog altijd trots op film Frida

Salma Hayek is nog altijd trots op de film Frida, die 24 jaar geleden uitkwam. De actrice blikt op Instagram terug op de weg die ze moest afleggen om de film over de Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo te kunnen maken. Volgens Hayek kreeg ze destijds vaak te horen dat het verhaal niet geschikt was voor Hollywood.

"Dat het te Mexicaans was, te intens, te politiek, te anders. Kortom: dat het niet zou werken", schrijft de 60-jarige actrice. "Maar ik wilde Frida niet alleen spelen. Ik wilde ook meehelpen om haar verhaal te vertellen op de manier die het volgens mij verdiende. Daarom werd ik ook producent en stak ik jarenlang energie in deze film." Volgens de actrice waren er "veel nee's, veel obstakels en veel momenten waarop weglopen waarschijnlijk de makkelijkere keuze was geweest."

Volgens Hayek leerde Kahlo haar om door te zetten. "Zij was nooit een vrouw die zomaar een 'nee' accepteerde", aldus de actrice. "Als ik terugkijk, voel ik nog steeds enorme trots. Soms zijn de verhalen die het moeilijkst te vertellen zijn, juist de verhalen die het hardst nodig zijn."

De film Frida uit 2002 won twee Oscars en werd in totaal zes keer voor de prijs genomineerd.