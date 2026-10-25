Sonja Barend Award Sven Kockelmann voor interview met Dick Schoof

De Sonja Barend Award, de prijs voor het beste interview van het afgelopen tv-seizoen, is dit jaar gewonnen door Sven Kockelmann. De presentator krijgt de prijs voor zijn gesprek met de vertrekkende premier Dick Schoof in een speciale uitzending van Café Kockelmann op NPO 2.

Een vakjury van meer dan vijftig vakgenoten koos Kockelmann uit een longlist van negen interviews. Zij prijzen de presentator onder meer voor de menselijke manier waarop hij Schoof over zijn premierschap bevroeg. Voor de 56-jarige Kockelmann is het de eerste keer dat hij de prijs wint. In augustus werd hij op NPO Radio 1 nog geconfronteerd met het feit dat hij de award nog nooit had gewonnen. Dat stak hem echter niet. "Of het niet een keer tijd wordt? Nou, daar gaan anderen over."

Coen Verbraak, de winnaar van vorig jaar, eindigde op de tweede plaats met zijn gesprek met journalist Frits Abrahams over diens dementerende vrouw voor het HUMAN-programma Over Leven. Eva Jinek werd derde met haar interview met SGP-voorman Chris Stoffer over het anti-abortusstandpunt van zijn partij. De andere genomineerden waren Janine Abbring, Twan Huys, Özcan Akyol, Tijs van den Brink, Cornald Maas en Maaike Schoon.

Kockelmann kreeg zijn prijs zondag in het NPO 1-programma Pauw & De Wit. De Sonja Barend Award werd dit jaar voor de achttiende keer uitgereikt en is een initiatief van de VARAgids. Het is de eerste keer dat de award is uitgereikt zonder dat naamgever Sonja Barend erbij is. Zij overleed in april op 86-jarige leeftijd.