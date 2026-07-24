Sam Fender en Olivia Dean evenaren 73 jaar oud chartrecord in VK

Sam Fender en Olivia Dean schrijven weer een hoofdstuk bij in het succes van hun gezamenlijke single Rein Me In. Het liedje staat deze week voor de achttiende week bovenaan in het Verenigd Koninkrijk en evenaart daarmee een decennia oud record van de langstlopende nummer 1-hit in de geschiedenis van de Britse hitlijst, heeft samensteller Official Charts Company (OCC) bekendgemaakt.

Rein Me In staat nu naast I Believe van de Amerikaan Frankie Laine, dat in 1953 eveneens achttien weken aan de leiding ging. Volgende week kunnen Fender en Dean het record definitief overnemen.

Het nummer staat al sinds eind juni vorig jaar genoteerd en rijgt sinds februari de records aaneen in de Britse hitlijst. Het liedje, dat al werd uitgeroepen tot Song of the Year bij de BRIT Awards, bereikte pas na 35 weken de eerste plaats en staat al recordlang in de top 10.

Rein Me In is oorspronkelijk afkomstig van Fenders album People Watching uit februari 2025. Vorige zomer kwam er een nieuwe versie uit waarop ook Dean te horen is.