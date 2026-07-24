Shakira en Burna Boy met Dai Dai weer op nummer 1 na WK-finale

Het nummer Dai Dai van Shakira en Burna Boy keert weer terug op de eerste plek in de Single Top 100. Het duo moest het vorige week nog doen met een tweede plek, maar heeft dankzij de finale van het WK voetbal weer de nummer 1-plek heroverd, meldt samensteller GfK vrijdag.

Shakira en Burna Boy stoten hiermee Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld van de troon, dat drie weken lang de lijst aanvoerde. Dai Dai was het officiële WK-anthem en werd gezongen tijdens de allereerste halftimeshow van de finale tussen Spanje en Argentinië. Het nummer stond vorige maand ook al twee weken op de eerste plaats.

Rapper KM, vooral bekend als lid van SFB, is de hoogste nieuwkomer. Hij maakt zijn comeback in de top 10 met het nummer BLIJF RUSTIG, dat een week geleden uitkwam. Verder scoort ook rapper JoeyAK met zijn nieuwe single BACK op nummer 14 weer in de hitlijst. De Nederlandse rapper werd na een gevangenisstraf van vier jaar vanwege ontvoering vorige week met een enkelband vrijgelaten. Eerder wist hij vanuit de gevangenis met het liedje Most Hated een nummer 1-hit te bemachtigen.

Single Top 100 week 30

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Single Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (2) Shakira & Burna Boy - Dai Dai

2. (1) Rutger van Barneveld - Zwoele Zomernachten

3. (3) Mauvais djo - Pilé

4. (4) Justen de Wildt - Cheerio

5. (-) KM - BLIJF RUSTIG

6. (5) ANOTR feat. Ultra 54 - Talk To You

7. (8) HUGEL & SOLTO - Jamaican (Bam Bam)

8. (7) Idaly, Ronnie Flex & Frenna - POPULAIR

9. (9) Robert van Hemert & Donnie - Moët Dat Nou

10. (10) The Bausa - Magnetic