Sam Hagens deed wel screentest bij RTL

Sam Hagens heeft eerder dit jaar wel een screentest gedaan bij RTL. Dat bevestigde de presentator in een interview in de Telegraaf-bijlage Zomer. In mei verschenen berichten dat verschillende bekende namen een proefopname hadden gedaan voor een eigen talkshow bij RTL. Destijds ontkende Hagens dat hij daar een van was.

"Het was heel raar. Ik had een pilot opgenomen, en geen uur later hing RTL Boulevard aan de lijn. Als je ergens anders solliciteert, weet jouw huidige werkgever dit normaal niet", reageert Hagens op de vraag waarom hij er eerder over heeft gelogen. "Dus ik dacht: ik ontken het gewoon, dit is iets wat privé voelt. Het is heel normaal in onze wereld dat je af en toe een pilot doet. Dat heb ik de dag na deze screentest ook meteen bij WNL gemeld." De presentator benadrukt in het interview ook dat hij zeker niet weg hoeft bij WNL.

Vorige maand werd bekend dat Welmoed Sijtsma de overstap maakt van WNL naar RTL. Daar krijgt zij begin volgend jaar haar eigen talkshow op RTL 4. De komende weken presenteren Sijtsma en Hagens nog het programma Goedenavond Nederland.