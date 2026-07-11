KANSAS CITY (ANP/BELGA/AFP) - Bondscoach Lionel Scaloni hoopt dat zijn Argentijnse voetbalelftal wordt herinnerd om strijdlust. De regerend wereldkampioen had in de knock-outfase in de Verenigde Staten al een verlenging nodig tegen Kaapverdië (3-2) en een comeback tegen Egypte (3-2) om door te gaan. "Ik wil dat we worden herinnerd als een team dat nooit heeft opgegeven", zei Scaloni in aanloop naar de kwartfinale tegen Zwitserland, in de Nederlandse nacht van zaterdag op zondag.

"Wat de Argentijnse nationale ploeg betreft, draait alles om passie", zei Scaloni op zijn persconferentie in Kansas City. "Het doel is om met dezelfde passie te spelen als toen we zes of zeven jaar oud waren, op straat speelden en geen enkele bal wilden verliezen. En dan worden we boos als de tegenstander beter is."

Scaloni zei ook dat Lionel Messi voorlopig de strafschoppen mag blijven nemen, ondanks twee missers. "Het zou niet eens in mijn hoofd opkomen om dat te veranderen. Laat hem doen wat hij maar wil."