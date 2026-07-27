Sam Heughan uit kritiek op naaktscènes in begin van Outlander

Acteur Sam Heughan vertelt dat het filmen van naaktscènes in de populaire serie Outlander in het verleden niet altijd een pretje was. "We werden misschien zelfs wel gedwongen", zei de acteur, die de hoofdrol van Jamie Fraser vertolkt in de historische dramaserie, volgens de BBC.

Volgens Heughan waren er in het begin geen intimiteitscoördinatoren en moesten de acteurs "het grotendeels zelf uitzoeken." "Sterker nog, durf ik te zeggen, we werden misschien zelfs wel gedwongen om naakt te gaan terwijl we daar helemaal niet gelukkig mee waren", vertelt de acteur. "Ik weet nog dat ik begon als acteur en naar audities ging, en dat ze zeiden: 'goed, oké, trek je shirt nu maar uit.' Dat was verschrikkelijk, net als het kussen van iemand die je net pas hebt ontmoet tijdens een auditie."

De komst van intimiteitscoördinatoren bij latere seizoenen was volgens Heughan een "grote bescherming" voor acteurs. "Ik beloof je dat het er nu echt niet meer zo aan toe gaat. Het was gewoon een andere tijd."

Outlander is gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks van schrijfster Diana Gabaldon en gaat over een verpleegster die plotseling vanuit 1945 in het Schotland van 1743 belandt. De serie telt in totaal acht seizoenen en liep bijna twaalf jaar, van 9 augustus 2014 tot en met 18 mei 2026.