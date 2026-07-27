Doelpunt Kaapverdiër Lopes Cabral gekozen tot mooiste WK-goal

ZÜRICH (ANP) - De in Rotterdam geboren international Sidny Lopes Cabral van Kaapverdië heeft het mooiste doelpunt van het WK gemaakt, zo heeft wereldvoetbalbond FIFA bekendgemaakt. De 23-jarige Kaapverdiër maakte in de zestiende finale tegen Argentinië in de 103e minuut in de verlenging de 2-2.

De verdediger passeerde de Argentijn Alexis Mac Allister aan de linkerkant en schoot de bal langs doelman Emiliano Martinez in de rechterkruising. Argentinië won de wedstrijd uiteindelijk met 3-2.

Lopes Cabral speelde in de jeugdopleidingen van Feyenoord en FC Twente. Hij kwam afgelopen seizoen in actie voor de Portugese clubs Estrela da Amadora en Benfica, dat hem in juni verkocht aan het Turkse Trabzonspor.

Opening

Het doelpunt van het toernooi werd gekozen na een stemming op de website van de FIFA.

"Op het moment dat ik mijn tegenstander passeerde, zag ik een opening en dacht ik dat ik het maar moest proberen", vertelde Lopes Cabral aan de FIFA. "Ik kan goed schieten met beide voeten. Ik zag de ruimte en richtte mijn blik op de bovenhoek. Ik raakte de bal echt goed."

Moeder huilde

De Kaapverdiër zag de bal vervolgens richting de rechterhoek gaan. "Ik dacht: 'wat heb ik gedaan?' Ik kon het niet geloven. Ik keek naar mijn teamgenoten. Iedereen schreeuwde en was buiten zinnen."

Lopes Cabral rende na zijn treffer richting zijn familie op de tribune. "Voor de wedstrijd had ik tegen mijn moeder en mijn vriendin gezegd dat ik naar hen toe zou rennen als ik zou scoren. Toen ik daar aankwam, zag ik dat mijn moeder huilde, ze had niet eens door dat ik er al stond. Iedereen was druk bezig haar te helpen, want ze was flauwgevallen."