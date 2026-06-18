Sam Levinson wist niet welke kant hij nog op moest met Euphoria

Euphoria-bedenker Sam Levinson vindt het goed dat er na drie seizoenen een einde is gekomen aan de serie. De regisseur en schrijver wist "niet goed welke kant" hij er in het vervolg nog mee op moest, zegt hij in een interview met The Hollywood Reporter. "Volgens mij heb ik alles gezegd wat er te zeggen viel over deze wereld van verslaving, verlangens en de gevolgen daarvan."

Levinson is enorm trots op wat hij en de overige makers hebben bereikt met de serie. "Drie seizoenen lang hebben we het uiterste van onszelf gevraagd als filmmakers en verhalenvertellers. We hebben fantastische acteerprestaties neergezet en een hele generatie aan acteurs en vakmensen voortgebracht. Ik ben echt trots op wat we hebben neergezet. De kijkcijfers stegen elk seizoen, dus ik denk dat het goed is om op het hoogtepunt te stoppen."

HBO bevestigde begin deze maand dat Euphoria definitief stopt. In de populaire serie waren onder anderen Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer en Colman Domingo te zien.

De 41-jarige Levinson is ondertussen alweer bezig met een nieuw project. "Ik ben momenteel volop bezig met het schrijven van een speelfilm waar ik erg enthousiast over ben. Hopelijk kan ik daar binnenkort meer over delen."