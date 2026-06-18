Zwitserland verslaat Bosnië en zet grote stap naar laatste 32 WK

INGLEWOOD (ANP) - Zwitserland heeft Bosnië en Herzegovina donderdag met 4-1 verslagen en heeft daarmee een grote stap gezet richting het bereiken van de laatste 32 op het WK voetbal. In het Los Angeles Stadium maakten invallers Johan Manzambi (twee keer) en Rubén Vargas en aanvoerder Granit Xhaka de doelpunten voor Zwitserland. Ermin Mahmić scoorde voor Bosnië.

Door de overwinning komt Zwitserland op 4 punten, wat in de opzet van dit toernooi normaal gesproken genoeg moet zijn voor de volgende ronde. In de eerste speelronde speelden beide ploegen gelijk. Door de nederlaag blijft Bosnië steken op 1 punt. Om kans te maken op de knock-outfase moet het daarom in de laatste speelronde winnen van Qatar. Zwitserland speelt nog tegen Canada.