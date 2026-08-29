Samantha Steenwijk vond vertolken volkslied op WK 'een eer'

Samantha Steenwijk noemt het "een eer" dat de zangeres werd gevraagd om het volkslied te zingen tijdens de halve finale van het mannentoernooi op het WK hockey. Ze deelt zaterdag beelden van haar vertolking van het Wilhelmus op Instagram.

"Whouw, wát een eer, dit was zo tof om live te doen", kijkt Steenwijk terug.

Voor de hockeymannen liep de wedstrijd op een deceptie uit. Oranje verloor in het eigen Wagener Stadion in Amstelveen met 4-3 van Spanje. Zondag spelen ze in de strijd om het brons tegen Argentinië.