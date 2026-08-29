Na excuses van jeugdzorg en minister stapt Jason uit spotlights

DEN HAAG (ANP) - Nu minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg, CDA) excuses heeft aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en justitiële jeugdinstellingen, is voor Jason Bhugwandass het moment gekomen om uit de schijnwerpers te stappen, meldt hij op Instagram. Door twee rapporten van de nu 28-jarige Bhugwandass kwamen de misstanden aan het licht.

Jason is ervaringsdeskundige. Hij werd na een jeugd met veel geweld op 16-jarige leeftijd opgenomen in de jeugdzorg. Daar maakte hij zelf allerlei misstanden mee, zoals eenzame opsluiting.

Na al zijn werk is hij blij met de excuses, maar niet onverdeeld. In zijn netwerk hoorde hij weinig animo voor excuses: "Het hadden welgemeende, doorleefde excuses moeten zijn, met passende maatregelen. In appgroepen zeggen veel jongeren dat ze dat niet zo ervaren", zei hij eerder tegen de Volkskrant.

'Sterke pilaar'

Op zijn gezondheid en welzijn heeft de kwestie een zware wissel getrokken. Daarom laat hij weten dat hij na deze excuses klaar is met zijn voortrekkerswerk en "uit het publieke oog" verdwijnt: "Hoewel het excuus wordt gepresenteerd met een komma, is het voor mij een punt. Voor mij stopt het hier. Ik ben te ziek." Hij heeft verschillende aandoeningen en "wil nu tijd en ruimte voor mijzelf en mijn naasten", aldus Bhugwandass op Instagram.

Tijdens de bijeenkomst in Ede waar Sterk haar excuses aanbood, zei dagvoorzitter Anouschka Laheij dat Jason "een ongelofelijk belangrijke pilaar is geweest. Zonder hem hadden we hier niet gestaan met de excuses".