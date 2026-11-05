De NOS blijft de komende jaren samenvattingen van de Eredivisie uitzenden. De omroep en Eredivisie Media & Marketing (EMM) hebben hun contract verlengd tot en met het seizoen van 2031/2032, meldt de NOS. Daarnaast hebben zij nieuwe afspraken gemaakt, waardoor de NOS meer over de Eredivisie kan delen op sociale media.

Het gaat om de Eredivisie voor zowel de vrouwen als de mannen. Ook kan de NOS samenvattingen van de Keuken Kampioen Divisie en Eurojackpot Vrouwen Eredivisie uitzenden.

Xander van der Wulp, hoofdredacteur NOS Sport, is "ontzettend blij" met de verlenging. "Het vertrouwde bord-op-schootmoment op NPO 1 blijft, maar met deze overeenkomst krijgen we ook meer mogelijkheden om voetballiefhebbers te bereiken die de Eredivisie op andere manieren volgen, bijvoorbeeld via NPO Start, de NOS-app en sociale media."

Daarnaast wil de NOS nieuwe onlineprogramma's over de Eredivisie maken. Samen met de commerciële zender ESPN wil de NOS een jeugdprogramma ontwikkelen. Hoe dat programma eruit gaat zien, is nog niet bekend.