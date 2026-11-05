Suzan & Freek hebben donderdag nog eens drie extra optredens aangekondigd. Het zangduo staat ook op 9 en 10 april in de Ziggo Dome in Amsterdam en geeft op 2 april een extra optreden in de Antwerpse AFAS Dome.

"Jullie zijn ongelofelijk", schrijven Suzan & Freek op sociale media. "Geweldig om te zien dat jullie er nét zo veel zin in hebben als wij!" Het zangduo kondigde eerder deze week al zes concerten aan in de Amsterdamse concerthal en een show in Antwerpen.

Suzan & Freek hadden vorig jaar zes optredens in de Ziggo Dome gepland, maar de laatste drie gingen niet door nadat bekend werd dat Freek ongeneeslijk ziek is. Eerder dit jaar gaf het duo een reeks concerten in het GelreDome in Arnhem.